BLACKPINK is met 8,8 miljard streams meest beluisterde girlband op Spotify

De K-popgroep BLACKPINK mag zich de meest gestreamde girlband op Spotify noemen. De nummers van de Zuid-Koreaanse zangeressen zijn meer dan 8,8 miljard keer beluisterd, waarmee ze de Britse groep Little Mix inhalen.

De groep dankt een groot deel van de streams aan hits als How You Like That (748 miljoen), Kill This Love (673 miljoen) en DDU-DU DDU-DU (576 miljoen). BLACKPINK is volgens Guinness World Records nu niet alleen de meest gestreamde vrouwengroep, maar ook de groep met de meeste abonnees op YouTube (84,6 miljoen).