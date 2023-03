Jamai koos This Love als Idols-single, maar toen wilde Maroon 5 'm terug

Het had maar weinig gescheeld of Nederland had Step Right Up niet gekend als het winnende Idols-lied van Jamai. Twintig jaar na het winnen van de talentenjacht vertelt de zanger dat hij in aanloop naar de finale twee mogelijke singles te horen kreeg. Step Right Up en niets minder dan This Love van Maroon 5.

"Eigenlijk zou This Love mijn single worden", zegt Jamai. "De platenmaatschappij van Maroon 5 had geen plannen om het als single van de band uit te brengen. Daarom werd het internationaal aangeboden." De versie van Maroon 5 was toen al wel verschenen op hun debuutalbum Songs About Jane.

"Ik had het nummer al opgenomen, maar toen werd toch besloten dat Maroon 5 het zelf als single ging gebruiken." This Love, geschreven door Maroon 5-leden Adam Levine en Jesse Carmichael, betekende in 2004 de grote doorbraak van de Amerikaanse band.

Uiteindelijk werd het dus Step Right Up voor Jamai. "Dat kwam wel goed uit, want we wisten dat Jim Tell Her als finalesingle had gekozen, wat ook een midtempo-liedje is. Daarom gingen wij uiteindelijk voor uptempo met Step Right Up."

Step Right Up vs This Love Step Right Up kwam in de Nederlandse Top 40 binnen op de eerste plaats en stond daar zeven weken lang. Na twaalf weken zakte het nummer uit de lijst.

This Love hield het met zestien weken iets langer vol in de Top 40. Het lied kwam niet verder dan de derde plaats. In enkele andere Europese landen werd het wel een nummer 1-hit. In de Verenigde Staten, het thuisland van Maroon 5, haalde This Love de vijfde plaats.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

'Als ik beide liedjes klote vond, hadden ze vast nog iets achter de hand'

"In het begin had ik niet zo veel met Step Right Up. Het voelde niet heel erg als iets van mij", geeft Jamai toe. "Maar ik was zestien en had op dat moment alleen nog maar covers gedaan. Vóór Idols zong ik gewoon op school en op zolder. Ik had nog helemaal niet de kennis om te weten welk lied er bij mij zou passen."

Jamai wist tijdens zijn deelname aan Idols nog niet goed wat hij muzikaal wilde. "Je vertrouwt op dat moment maar op het team om je heen dat er verstand van heeft. Als ik allebei de nummers klote had gevonden, hadden ze vast nog wel een lied achter de hand. Maar er was ook geen tijd om uitgebreid na te denken. De finale stond voor de deur, dus alles moest snel opgenomen en gedrukt worden."

Het grote succes van de nummer 1-hit hielp Jamai Step Right Up meer te waarderen. "Dan trek je wel bij. Ik krijg nog steeds elk weekend filmpjes toegestuurd van mensen die helemaal losgaan erop. Inmiddels heeft het voor mij ook een nostalgisch gevoel en ben ik er zeker wel trots op."

De zanger zingt het nummer dan ook nog geregeld live. "Als erom gevraagd wordt, dan doe ik 'm."

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.