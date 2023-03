Nicky Romero geeft in december eerste soloshow: 'Jongensdroom die uitkomt'

Nicky Romero geeft op 2 december zijn eerste soloshow in de AFAS Live in Amsterdam. De 34-jarige dj, die daarna ook langs andere zalen in verschillende landen zal toeren, ziet hiermee een jongensdroom uitkomen.

De dj brak in 2012 door met zijn single Toulouse. Datzelfde jaar kwam hij op de zeventiende plek binnen in de DJ Mag Top 100, de hoogste binnenkomer in de lijst ooit. Zijn grootste hit I Could Be the One maakte hij samen met Avicii.