Dj Martin Garrix bracht Krezip-drummer in contact met U2

Martin Garrix heeft er mede voor gezorgd dat Krezip-drummer Bram van den Berg met U2 gaat spelen bij een concertreeks in Las Vegas. Gitarist The Edge vertelt aan Rolling Stone dat de Nederlandse dj de drummer aan de band heeft voorgesteld.

Vorige maand werd bekend dat Van den Berg komend najaar invalt bij U2, omdat drummer Larry Mullen jr. vanwege een operatie tijdelijk uit de running is.

Het was tot nu toe een raadsel hoe de Ierse band juist bij de Nederlandse muzikant was terechtgekomen. Garrix, die met U2 heeft samengewerkt en Van den Berg van de Herman Brood Academie kent, heeft daar dus een rol in gespeeld.

U2 was gelijk onder de indruk van zijn spel en van hem als persoon, vertelt The Edge. "Hij is heel lief en het is fijn om tijd met hem door te brengen. Dat is natuurlijk heel belangrijk, omdat U2 draait op diepe vriendschappen en relaties."

De gitarist is optimistisch over hoe de bandleden samen met Van den Berg zullen klinken tijdens de concertreeks in Las Vegas. "Ik denkt dat het geweldig wordt."

Wel gaan ze hun vaste drummer missen. "Het voor het eerst in de veertig jaar dat we samenwerken dat dit gebeurt. Het is bijzonder dat zoiets in het verleden nooit is voorgekomen."