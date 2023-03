Cher werkt samen met vriend Alexander Edwards aan nieuwe muziek

Delen via E-mail

Cher werkt met haar vriend Alexander Edwards aan nieuw muzikaal repertoire. Dat heeft de 76-jarige zangeres in een interview met E! News verteld. De veertig jaar jongere Edwards is producer.

"Ik ga naar Engeland om twee albums te maken", zegt Cher. "Alexander heeft nieuwe muziek gemaakt en aan mij laten horen. Daar ben ik best enthousiast over. Hij is producer en schrijver en doet alles, dus daar ben ik blij mee."