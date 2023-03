Edisons voor sor, Maan en Goldband, oeuvreprijs voor Kensington

De grootste winnaars van de Edison Pop 2023 zijn rapper sor en het duo Maan en Goldband. Zij wonnen de prijzen in respectievelijk de categorieën beste album (Bae Doven No. 1 / No. 2 / No. 3) en beste song (Stiekem). De band Kensington ontving de Edison-oeuvreprijs.

In totaal werden er in het AFAS Theater in Leusden elf awards verdeeld. Goldband viel drie keer in de prijzen. Zij ontvingen een award voor de categorie videoclip, song en nieuwkomer. Rapper sor ging naar huis met de prijs voor beste album in de categorie Hiphop.

Verder vielen Antoon (Pop), DI-RECT (Rock) en S10 (Nederlandstalig) in de prijzen net als Mart Hoogkamer (Hollands), Froukje (Alternative) en Tiësto (Dance). De laatste drie wonnen voor het tweede jaar op rij in dezelfde categorie.

Kensington kreeg de oeuvreprijs. Mede door het vertrek van zanger Eloi Youssef vindt de jury dit "hèt moment om de band de erkenning te geven die hen ruimschoots toekomt".