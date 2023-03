Boef staat voor het eerst met soloconcert in AFAS Live

Boef treedt op 27 mei op in de AFAS Live in Amsterdam. De rapper liet eerder weten dat er een groot concert aan zat te komen, maar de locatie was nog niet bekend.

"Ik heb niet op veel festivals gespeeld", zegt de 30-jarige artiest. "Daardoor heb ik eigenlijk vrijwel nooit echt kunnen uitpakken met mijn live show. Ik verheug me daarom des te meer dat ik nu zelf op eigen kracht een grote show kan neerzetten voor mijn fans. Het gaat legendarisch worden, let maar op!"

Eerder liet Boef al weten dat er naast grote hits ook oude nummers voorbijkomen tijdens de show. "We gaan van 2015 tot nu. Shit wordt legendarisch", schreef hij op Instagram. Boef scoorde de afgelopen jaren grote hits met nummers als Habiba, Miljonair, Tout est bon en Treinstation. Samen met Lil Kleine brak hij onlangs een Spotify-record, met het nummer Herinnering.