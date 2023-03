Davina Michelle, Winne en Gerard Cox treden op voor koninklijk echtpaar

Delen via E-mail

Davina Michelle, Winne en Gerard Cox zijn toegevoegd aan de line-up van het Koningsdagconcert in Rotterdam. Het evenement, dat wordt bijgewoond door koning Willem-Alexander en koningin Máxima, vindt plaats op 19 april.

Het concert wordt jaarlijks georganiseerd voor iedereen die zich inzet bij de organisatie van Koningsdag. Omdat Willem-Alexander dit jaar zijn tienjarig jubileum als koning viert, is het evenement ook voor publiek gratis toegankelijk.

Het Koningsdagconcert wordt ieder jaar in aanloop naar Koningsdag georganiseerd. De nieuwste editie vindt plaats op 19 april, in de RTM Stage van de Ahoy. Kaarten zijn vanaf 10 maart gratis verkrijgbaar via de website van het evenement.