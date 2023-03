Man treedt op als Rosalía in Peru nadat zangeres zijn land overslaat tijdens tour

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Peruaanse fans van Rosalía baalden flink toen de popster hun land oversloeg tijdens haar Motomami-tour. YouTuber iOA liet het er niet bij zitten en maakte de show na waarin hij zelf als Rosalía voor publiek optrad in Lima.

iOA vertelt op Instagram dat hij vier maanden met zijn team heeft gerepeteerd om dit optreden te kunnen neerzetten. Voor de show in het Amphitheater Exposition Park in Lima zouden ruim drieduizend kaarten zijn verkocht.

De YouTuber zegt al van kleins af aan concerten na te bootsen. Hij zag vorig jaar een concert van Rosalía in New York en kwam daar op het idee om de show naar Peru te brengen. Fans hopen dat de zangeres na het zien van de beelden toch nog besluit een concert te geven in het land.