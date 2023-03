Justin Bieber verrast met festivaloptreden na annuleren tournee

Delen via E-mail

Justin Bieber heeft afgelopen weekend de bezoekers van het Rolling Loud-festival in Californië verrast met een optreden. De 29-jarige artiest zong een nummer tijdens het optreden van rapper Don Toliver.

Toliver en Bieber brachten samen hun vorige maand verschenen nummer Private Landing ten gehore. Daarop doet ook rapper Future mee. Het is het eerste publieke optreden van Bieber sinds hij in september optrad op het Braziliaanse festival Rock in Rio.