Cabaretier Johan Goossens genomineerd voor Annie M.G. Schmidtprijs

Johan Goossens is dit jaar een van de zes kanshebbers voor de Annie M.G. Schmidtprijs, de onderscheiding voor het indrukwekkendste Nederlandse theaterlied van het jaar.

De cabaretier is genomineerd met het nummer Briefje, uit zijn theatervoorstelling Kleine Pijntjes. Dat werd zaterdag bekendgemaakt in het NPO Radio 1-programma De Taalstaat.

Juryvoorzitter Jurrian van Dongen zegt dat de selectie ook dit jaar "er een van uitersten" is. "Ingetogen cabaret naast provocerende theaterpop. Liedjes met genoeg drama van zichzelf en liedjes geschreven als onderdeel van een groter dramatisch geheel (…) Ook dit jaar scoren de zware onderwerpen het best. Maar voor de goeie verstaander zijn daar genoeg geestige passages in te vinden. Geen bulderlach, meer de grijns van ironie en understatement."