ABBA-concert met virtuele versies van bandleden gaat mogelijk de wereld over

Er zijn plannen om ABBA Voyage, het concert met virtuele evenbeelden van de bandleden, de wereld over te laten touren. Universal Music Group wil de show die nu alleen nog in Londen te zien is, ook naar andere steden en landen brengen.

Universal-topman Lucian Grainge zei bij de bekendmaking van de kwartaalcijfers dat de plannen zich nog in de ontwikkelingsfase bevinden. Vermoedelijk zal de show plaatsvinden in concerthallen die daarvoor speciaal aangepast worden. Vertegenwoordigers van ABBA en Universal konden er tegenover Variety niet direct meer over zeggen.

ABBA Voyage is sinds de start in mei vorig jaar een groot succes in Londen. Er is inmiddels al meer dan een miljoen kaartjes voor verkocht.