Ed Sheeran verwerkt depressie op nieuw album: 'Voelde alsof ik verdronk'

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Zanger Ed Sheeran brengt op 5 mei zijn album - (Subtract) uit. Op die plaat verwerkt de 32-jarige singer-songwriter de reeks nare gebeurtenissen die hij ongeveer een jaar geleden binnen korte tijd meemaakte. Zo werd zijn vrouw ziek, vertelt Sheeran bij de aankondiging van zijn zesde album.

Subtract wordt een akoestisch album. Sheeran is er al zo'n tien jaar mee bezig, maar veranderde de insteek van de plaat een jaar geleden.

Op zijn nieuwe plaat bezingt Sheeran de depressieve gevoelens die hij destijds had. "Voor het eerst maak ik geen album waarmee ik aan de wensen van anderen wil voldoen. Het is een eerlijke plaat die laat zien hoe ik me voel."