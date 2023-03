Britse rockband Blur geeft na twintig jaar weer een show in Nederland

Blur komt na twintig jaar weer naar Nederland. De Britse rockband geeft op 27 juni een optreden in de Ziggo Dome in Amsterdam, is woensdag bekendgemaakt. De kaartverkoop gaat vrijdag van start.

De band, bekend van hits als Song 2 en Girls & Boys, groeide in de jaren negentig uit tot een van de succesvolste Britse popgroepen.

Het recentste album van Blur is The Magic Whip uit 2015. Frontman Damon Albarn richtte zich sindsdien op andere projecten zoals zijn solocarrière en de virtuele band Gorillaz.