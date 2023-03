Foo Fighters kondigen na festivals ook eerste concerten sinds dood drummer aan

De Foo Fighters hebben de eerste concerten sinds de dood van drummer Taylor Hawkins aangekondigd. Ze spelen in mei en juni drie keer in de Verenigde Staten, maakt de Amerikaanse band dinsdag bekend.

Het eerste concert staat op 24 mei gepland in Gilford, in de staat New Hampshire. In juni volgen shows in Rogers (Arkansas) en Pelham (Alabama). De Foo Fighters kondigden in januari al enkele festivaloptredens in diezelfde periode aan.