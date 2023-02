Frankfurt blaast concert Pink Floyd-zanger Roger Waters af wegens antisemitisme

Het concert dat Pink Floyd-zanger Roger Waters in mei in het Duitse Frankfurt zou geven, is door de gemeente afgeblazen. Het stadsbestuur noemt de 79-jarige artiest "een van de actiefste antisemieten ter wereld" en vindt een optreden van Waters daarom ongepast.

In een verklaring noemt het stadsbestuur van Frankfurt verschillende voorbeelden van antisemitisch gedrag van de zanger. Zo riep Waters op tot een culturele boycot van Israël en toonde hij in een eerdere show een ballon in de vorm van een varken met daarop een davidster.

Ook de locatie van het geplande concert zorgde voor ophef. In concertzaal Festhalle werden in 1938 duizenden Joodse mannen mishandeld. Daarna werden ze naar een concentratiekamp gedeporteerd, waar velen om het leven kwamen. Voor de Festhalle is een gedenkplaats.

De gemeente Frankfurt wil een helder statement tegen antisemitisme maken en haalt daarom een streep door de show van Waters. Ook steden als Berlijn en Keulen, waar Waters ook concerten zal geven, overwegen een dergelijk besluit.

Ook concerten van Waters in de Poolse stad Krakau werden vorig jaar geannuleerd. Dat gebeurde wegens opmerkingen van de zanger aan het adres van presidentsvrouw Olena Zelenska. Waters stelde dat "nationalisten in Oekraïne de oorlog met Rusland hebben uitgelokt".