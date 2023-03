Post Malone geeft op 19 mei een concert in de Ziggo Dome

Post Malone treedt op 19 mei op in de Ziggo Dome in Amsterdam. De show is onderdeel van zijn Europese tour, die de Amerikaanse rapper op 22 april aftrapt in Oslo.

De 27-jarige artiest wordt tijdens zijn bezoek aan Amsterdam bijgestaan door het Amerikaanse hiphopduo Rae Sremmurd. Het is voor het eerst sinds 2019 dat Post Malone in Nederland optreedt.

De rapper brak in 2015 door en is bekend van hits als Sunflower, Congratulations en Circles. De artiest is in totaal tien keer genomineerd geweest voor een Grammy Award.