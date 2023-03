Wu-Tang Clan en Nas treden samen op in Ziggo Dome

De hiphopgroep Wu-Tang Clan en rapper Nas komen op 6 juni naar de Ziggo Dome. Ze slaan daar de handen ineen voor hun NY State of Mind-tour. De kaartverkoop begint vrijdag 3 maart.

De tour begon vorig jaar in St. Louis en is vanaf mei in Nieuw-Zeeland te zien. In juni trekken Nas en de Wu-Tang Clan door verschillende Europese steden. Zo staan de hiphopartiesten ook in Stockholm, Kopenhagen, Berlijn, Parijs, Dublin, Glasgow en Londen.