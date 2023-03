Zangeres RAYE scoort onafhankelijk de hit die haar oude label zo graag wilde

Jarenlang mocht RAYE geen album uitbrengen van haar platenmaatschappij, omdat haar solonummers niet goed genoeg scoorden. Nu ze haar muziek onafhankelijk van een label uitbrengt, staat ze met de single Escapism. wereldwijd in de top tien. De Britse zangeres voelt zich lichter nu haar debuutalbum My 21st Century Blues eindelijk is verschenen, vertelt ze aan NU.nl.

"Ik bereikte een breekpunt en deed wat ik moest doen", blikt RAYE terug op de zomer van 2021. Toen luidde ze op Twitter de noodklok over het platencontract waar ze onder gebukt ging. Rachel Keen, zoals RAYE eigenlijk heet, stond toen al zeven jaar onder contract bij Polydor, waar ze vier albums moest uitbrengen. Het label hield haar voor dat ze een album mag maken als ze hits scoort die groot genoeg zijn om verder in haar te investeren.

De 25-jarige RAYE scoorde al dikke hits met samenwerkingen als You Don't Know Me (met Jax Jones) en Bed (met Joel Corry en David Guetta). Het gevoel dat ze solo tekortschoot in de ogen van Polydor had effect op haar mentale gezondheid.

"De druk die ik voelde had meer macht over me toen anderen niet wisten wat er speelde. Zodra ik me erover uitsprak, begon mijn situatie te veranderen", zegt ze nu. Een maand later kondigde ze aan als onafhankelijke artiest verder te gaan. Ze verdween een jaar uit beeld. "Ik wist het even niet meer. Ik moest een stap achteruit zetten om mezelf eraan te herinneren waarom ik ook alweer muziek wil maken."

Zonder platenmaatschappij kon RAYE ineens maken waar ze zelf zin in had, zonder in haar achterhoofd te hebben of iets wel of niet hitgevoelig is. "Ik hoefde niet meer om toestemming te vragen. Dat is zo goed voor mij en mijn muziek geweest. Ik wil mezelf nooit meer in een positie plaatsen waarin ik geen controle heb over mijn eigen leven."

'Heerlijk gevoel om hit te scoren met nummer waar ik gepassioneerd over ben'

De zangeres had voor het eerst weer het gevoel op het juiste pad te zijn toen ze het nummer Escapism. maakte. "Ik voelde me zo sterk die dag. En dan is dat ook nog eens het nummer dat het zo goed doet." Het nummer ging eind vorig jaar viral op TikTok. Een fan monteerde een versnelde versie van het nummer onder een video, wat veel gevolg kreeg.

"Ik voelde me nooit op mijn gemak met het aanprijzen van mijn eigen muziek op sociale media. Het mooiste hiervan is dat ik er helemaal niets mee van doen had", zegt de zangeres lachend. TikTok'ers ontdekten het nummer al snel op Spotify, waar de originele versie inmiddels ruim 270 miljoen streams heeft verzameld. Daar komen dagelijks nog enkele miljoenen bij.

Escapism. gaat over een totaal uit de hand gelopen nacht vol drugs, seks en alcohol na het verbreken van een relatie. Het is niet bepaald een radiovriendelijk nummer en zit vol tempowisselingen. Niet iets wat een platenmaatschappij snel als single naar voren zou schuiven. "Het is zo'n heerlijk gevoel om een hit te scoren met een lied waar ik zo achter sta. Ik heb eerder populaire liedjes gehad, maar daar was ik nooit zo gepassioneerd over als nu."

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Debuutalbum geladen met zware onderwerpen

RAYE schuwt op My 21st Century Blues geen enkel zwaar onderwerp en bezingt haar donkerste dagen. Op Body Dysmorphia. zingt ze over haar ervaring met een eetstoornis en Mary Jane. gaat over haar strijd met verslaving aan verdovende middelen. "Vooral die laatste was moeilijk voor mijn familie om naar te luisteren. Maar het is wel mijn waarheid en ik wil het zelf vertellen. Het maken van deze nummers is het beste medicijn."

Aan het nummer Ice Cream Man. werkte ze jaren. De tekst gaat over haar ervaringen met seksueel misbruik. "Er zijn veel gedachtepatronen en gevoelens die ik verborgen hield voor iedereen in mijn leven. Pijn, schaamte, alles. Als ik nu naar dat nummer luister, ben ik trots. Door Ice Cream Man. kan ik iets voelen wat ik lang heb weggestopt."

Maar met het schrijven en opnemen van de zware nummers is het proces nog niet klaar. "Dan moet je er ook nog eens over praten in interviews en live zingen. Dat voelt heel rauw. Gelukkig heb ik een psycholoog met wie ik dit bespreek, dus het komt goed."

RAYE is net begonnen aan een Europese tour waarbij ze het album voor het eerst live zingt. "Ik wil een artiest zijn van wie mensen vakmanschap verwachten. Daar moet je in investeren. Spelen met een liveband geeft zoveel meer voldoening dan zingen met een dj achter me zonder live-instrumenten."

"Ik heb tijdens mijn vorige tour een sectie van drie blaasinstrumenten geïntroduceerd en ik vond dat fantastisch. Nu moet ik ze wel overal mee naartoe nemen. Ik ga zeker geen geld verdienen met deze tour, maar dat boeit me niet. Dit is de artiest die ik wil zijn."

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.