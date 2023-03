Bevrijdingsfestival Utrecht kan toch doorgaan na nieuwe garantstelling

Het Bevrijdingsfestival in Utrecht kan dit jaar toch doorgaan. Eerder leek dat er niet meer in te zitten vanwege gestegen kosten en weinig financiële reserves. Maar de organisatie laat nu weten dat zij een garantstelling heeft gekregen.

"We zijn verheugd dat we extra steun krijgen", vertelt festivaldirecteur Manja Kerstholt. "We hebben afgelopen week hartverwarmende reacties ontvangen vanuit het hele land, waaronder een groots opgezette crowdfundingactie. Samen met de initiatiefnemers beslissen we hoe we deze gift als Bevrijdingsfestival Utrecht kunnen

inzetten."