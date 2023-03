Russische band Little Big is in eigen land niet veilig, maar kan in Europa weinig

Voor de Russische band Little Big is sinds de oorlog in Oekraïne niets meer hetzelfde. Ilya Prusikin en Sonya Tayurskaya spraken zich uit tegen de inval en waren genoodzaakt Rusland te verruilen voor Los Angeles. Het duo vertelt aan NU.nl dat het moeilijker is geworden om optredens in Europa te boeken.

"We hadden al wat verhalen gehoord van crewleden die bij sommige Europese festivals niet bepaald met open armen zijn ontvangen", vertelt het duo.

"We hebben daar zelf ook last van, nu we een Europese tour op poten proberen te zetten. Bijvoorbeeld concertzalen in Duitsland willen ons niet hebben. Ze zeggen dat we daar niet kunnen optreden, omdat ze nu niet met Russen werken."

"Ze willen voorrang geven aan steun voor Oekraïne. Voor ons voelt dat vreemd, want wij staan aan dezelfde kant als zij. We geven ook een deel van onze opbrengst aan humanitaire hulp in Oekraïne. Het is jammer dat het zo gaat, want juist in Duitsland hebben we een groot publiek. We hopen dat de situatie nog verandert of dat we desnoods in wat kleinere zalen kunnen spelen."

Neergezet als landverraders

Little Big verlaat Rusland vrijwel meteen na het begin van de oorlog in Oekraïne. Prusikin en Tayurskaya spreken zich op sociale media direct tegen de inval uit. Niet lang daarna worden ze telefonisch opgeroepen die post te verwijderen.

De artiesten denken dat ze zijn gebeld door de Russische overheid. Het wordt meteen duidelijk dat ze in de problemen komen als ze de post niet verwijderen. Maar de woorden terugnemen is voor hen geen optie.

"Russen die zeggen het niet eens te zijn met de oorlog, worden door de regering verdacht gemaakt. We zouden landverraders zijn en door het buitenland betaald worden om anti-Russische ideeën te verspreiden. Helaas zijn er genoeg mensen in Rusland die zulke propaganda geloven."

Prusikin en Tayurskaya besluiten huis en haard in Moskou te verlaten. Ze vertrekken in eerste instantie naar Dubai, maar strijken uiteindelijk neer in de Amerikaanse stad Los Angeles.

Contracten ontbonden na inval

Ze moeten niet alleen hun huis achterlaten, maar ook een aanzienlijk deel van hun carrière. Vóór de oorlog behoorden ze tot de populairste Russische muziekacts. Veel van hun videoclips worden honderden miljoenen keren bekeken op YouTube.

Doordat ze Rusland moeten verlaten, nemen ze niet alleen afscheid van een klein deel van hun team, maar ook van een aanzienlijk deel van hun publiek. Verschillende contracten worden ontbonden. Daardoor heeft de band ook ineens een veel minder groot budget.

"We hebben ons hele leven iets opgebouwd en moeten nu weer helemaal opnieuw beginnen. Maar natuurlijk is het niets in vergelijking met wat de Oekraïense bevolking doormaakt", verzekeren Prusikin en Tayurskaya.

Het duo probeert het van een positieve kant te bekijken. "We hebben onszelf laten zien dat we dit aankunnen, wat ons vertrouwen geeft in de toekomst. We zijn klaar voor welke uitdaging dan ook."

Festivals, een clubtour en een nieuw album voor Little Big

De band probeert zich ondertussen te richten op nieuwe muziek. Nog dit jaar moet er weer een album verschijnen met het typische Little Big-geluid, zoals de twee het zelf omschrijven. Dit geluid moest in 2020 al een grote internationale duw in de rug krijgen, toen de twee werden aangekondigd als vertegenwoordigers van Rusland op het Eurovisie Songfestival. Ze golden als een van de favorieten, totdat het evenement werd geannuleerd vanwege de coronacrisis.

In de single Generation Cancellation, die het duo vorig jaar uitbracht, liet Little Big politiek in de muziek doorklinken. Ze spraken zich opnieuw uit tegen de oorlog. Het nieuwe album is verder niet per se door de oorlog beïnvloed. "Er staat wel een nummer op dat Refugee (vluchteling, red.) heet, maar dat gaat over mensen, niet over politiek."

Voor 2023 staat eerst een tournee in de Verenigde Staten op de planning. In de zomer volgen een aantal festivals in Europa. Eind september moet de Europese tournee langs poppodia beginnen, al is het nog de vraag in welke zalen Little Big terechtkan. Op 1 april brengt de band ter gelegenheid van het tienjarig bestaan een single uit.

