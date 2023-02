Ook BTS-bandlid J-Hope vervult binnenkort zijn dienstplicht

J-Hope van de succesvolle Zuid-Koreaanse boyband BTS vervult binnenkort zijn dienstplicht. Platenlabel Big Hit Music maakte zondag bekend dat de 29-jarige artiest heeft besloten zijn dienstplicht niet langer uit te stellen.

Zijn single On the Street verschijnt op 3 maart. Het is de eerste nieuwe solomuziek van de popster sinds de release van zijn plaat Jack In The Box in juli 2022.