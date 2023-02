Dolly Parton en Elton John brengen eerbetoon aan overleden Olivia Newton-John

Dolly Parton, Elton John en andere vrienden en familieleden van Olivia Newton-John hebben zondag

een eerbetoon aan de overleden zangeres gebracht. De Brits-Australische artieste overleed vorig jaar op 73-jarige leeftijd aan de gevolgen van borstkanker.

De dienst werd gehouden in een concertzaal in Melbourne en was via een livestream te volgen. Dolly Parton, Elton John en Mariah Carey brachten er met video's een eerbetoon aan Newton-John. "De wereld verloor een van haar grootste talenten toen Olivia ons verliet", sprak Parton.

"Ik weet dat het vooral pijnlijk is voor alle mensen daar in Australië, omdat ze een van jullie is", zei de Amerikaanse zangeres. "Als land moeten jullie heel trots zijn en weten dat de hele wereld met jullie rouwt."

Mariah Carey noemde zichzelf een fan en een vriendin van de zangeres. "Ik wil haar hier gewoon even bedanken. Ze heeft mijn leven echt beïnvloed. Als klein meisje hield ik zoveel van haar. Grease was waarschijnlijk de eerste film die ik ooit zag."

Weduwnaar: 'Ik had niets met haar muziek'

Elton John omschreef de zangeres en actrice als grappig en vriendelijk. "Ze was hartelijk en getalenteerd. En elke keer als we bij elkaar kwamen, lachten we, lachten we en lachten we."

Zangeres P!NK noemde haar een van "de vriendelijkste" mensen ter wereld. Acteur Hugh Jackman liet weten dat hij als jongen "geobsedeerd" was door de film Grease. Hij had dan ook een poster van Olivia Newton-John aan zijn muur hangen.

Onder de duizenden aanwezigen was zondag ook John Easterling, de weduwnaar van Newton-John. "Elke dag met Olivia was magisch", herinnerde een zichtbaar geëmotioneerde Easterling zich. Easterling bekende dat hij bij hun ontmoeting in de jaren negentig niets met haar muziek had en dat hij Grease nog nooit had gezien.