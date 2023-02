Crowdfunding gestart om Bevrijdingsfestival Utrecht toch door te laten gaan

Delen via E-mail

Twee trouwe bezoekers zijn een crowdfunding gestart om 50.000 euro bij elkaar te krijgen voor het organiseren van het Bevrijdingsfestival in Utrecht. Eerder deze week bleek dat het festival niet kon doorgaan wegens financiële problemen.

Voor het eerst in dertig jaar zou het festival worden geschrapt. Twee trouwe bezoeksters zijn de actie gestart om het festival voor de stad te kunnen behouden. De crowdfunding hebben ze eerder deze week opgezet.

Vrijdagochtend waren er 39 donaties gedaan, waarmee ruim 1200 euro is opgehaald.

Het evenement had wel kunnen plaatsvinden, maar de reserve is niet groot genoeg om tegenvallende inkomsten te dekken. Bij slecht weer, zoals in 2019, zou er volgens de organisatie onvoldoende geld binnenkomen.