Miley Cyrus die haar eigen bloemen koopt. SZA die na het einde van een relatie haar ex wel kan vermoorden. En Shakira die haar voormalige geliefde Gerard Piqué met de grond gelijkmaakt. Het zijn de drie populairste nummers op Spotify van dit jaar tot nu toe. Is het toeval dat het succes van deze vrouwen met breakup-liedjes zo samenvalt of is er meer aan de hand?

Het is de zangeressen zelf niet ontgaan dat ze tegelijk scoren met nummers over een verbroken relatie. Shakira stond uitgerekend op Valentijnsdag haar huis schoon te maken terwijl ze playbackte op de tekst "I might kill my ex" ("Misschien vermoord ik mijn ex") uit het nummer Kill Bill van SZA.

Wraak scoort, zo blijkt wel nu een vierde hit zich bij het gezelschap heeft gevoegd. Sinds enkele weken is het nummer Boy's a liar Pt. 2 van PinkPantheress en Ice Spice ook continu boven in de wereldwijde hitlijst van Spotify te vinden.

"Liedjes over breakups zijn natuurlijk van alle tijden, van Etta James tot Harry Styles", vertelt Sublime-dj Angelique Houtveen aan NU.nl. "Het is misschien toeval dat deze nummers nu tegelijk bovenaan de hitlijsten staan, maar het laat wel zien dat vrouwen met dit soort krachtige liedjes hot zijn."

Radio-dj's Angelique Houtveen en Eva Koreman denken dat het succes van vrouwelijke breakup-liedjes deels te maken heeft met onze fascinatie met de privélevens van de zangeressen. Foto: BrunoPress

De fascinatie voor het privéleven van de zangeres

Houtveen is ervan overtuigd dat het succes van de huidige singles van Shakira en Miley Cyrus voor een deel komt door onze fascinatie voor hun privéleven. "Dat Shakira zo expliciet haar ex benoemt, is natuurlijk juicy. Als het over een anonieme gozer was gegaan, was de reactie erop nooit zo sterk geweest."

De keerzijde is dat het bij vrouwelijke artiesten vaker over hun liefdesleven gaat dan over de muziek zelf. "Kijk maar naar Taylor Swift. Bij nieuwe liedjes werd er vooral gesproken over welke ex het onderwerp van het nummer was. Drake heeft minstens zoveel exen gehad en over hen geschreven, maar bij hem ligt dat toch minder onder een vergrootglas", zegt Houtveen.

"Als maatschappij hebben we vaak een sterker oordeel over het dateleven van vrouwen dan mannen. Het wordt sappiger gemaakt", vertelt 3voor12-dj Eva Koreman. "Tegelijkertijd denk ik dat vrouwelijke artiesten nu meer de kans krijgen om boosheid te laten horen, zonder meteen als hysterisch bestempeld te worden. Dat stereotype van vrouwen is aan het verschuiven. Daarom heb je tegenwoordig ook vaker boze vrouwen in de hitlijsten staan, niet alleen gebroken vrouwen."

Kritiek op de moeder

Beide dj's halen de kritiek op Shakira aan. De manier waarop ze zingt over de vader van haar kinderen zou volgens critici niet netjes zijn voor een moeder. "Als moeder en artiest word je aan andere normen gehouden. Shakira merkt dat nu door waar ze over zingt, maar dat zie je bijvoorbeeld ook met kritiek op weinig verhullende outfits", vertelt Houtveen.

"Shakira wordt erop afgerekend dat ze kinderachtig zou zijn door hoe ze Piqué in de tekst confronteert met zijn overspel. Terwijl Piqué op verschillende manieren reageerde op het nummer en hij complimenten krijgt dat hij erboven staat. Dat is meten met twee maten", zegt Koreman.

Daar staat tegenover dat we vrouwen misschien wel wat meer creatieve vrijheid in songteksten geven, zegt Houtveen. SZA wordt hier en daar wel verweten dat het nummer Kill Bill een gewelddadige gedachte promoot. "Maar een mannelijke artiest zou er anno 2023 niet makkelijk mee wegkomen als hij zingt dat hij erover denkt zijn ex om het leven te brengen."

TikTok en de kracht van beeld bij nummers

Het valt Koreman ook op hoe beeldend deze liedjes zijn geschreven. "Het is slim verwoord en makkelijk te materialiseren op beeld. Dat zinnetje dat Shakira zingt over dat haar ex een Ferrari heeft ingeruild voor een Twingo, dat is perfect voor TikTok. Datzelfde geldt voor Mileys statement dat ze haar eigen bloemen koopt. Natuurlijk waren deze artiesten al groot voor de tijd van TikTok. Ze bestaan niet bij de gratie van sociale media, maar ze spelen er wel heel slim op in."

Ook Houtveen ziet dat de nummers bij uitstek geschikt zijn voor sociale media. "Iedereen heeft wel iets van ervaring met de gevoelens waar ze over zingen en kan dat zelf weer kwijt in bijvoorbeeld TikTok-creaties. De teksten zijn vrij expliciet en dat helpt in dit geval."

Koreman denkt dan ook dat het geen toeval is dat er op sociale media allemaal theorieën van fans kwamen bovendrijven over hoe de tekst en videoclip van Flowers met Liam Hemsworth, de ex van Cyrus, te maken heeft. "Bij zo'n strategie komt een heel team kijken."

Evengoed was er ook een heel team betrokken bij het schrijven van het nummer. "Je wil natuurlijk graag het romantische beeld van de kunstenaar hooghouden. En Miley is ook een geweldige artiest, maar het is natuurlijk niet dat zij dit nummer met haar deken over haar hoofd alleen in haar slaapkamer heeft gemaakt."

Maar dat doet niets af aan de kwaliteit van de liedjes. "Uiteindelijk zijn het ook stuk voor stuk sterke nummers", zegt Houtveen. "Trend of geen trend."

