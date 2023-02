Froukje, Tabitha en MEAU benoemd tot Ambassadeurs van de Vrijheid op 5 mei

Froukje, Tabitha en MEAU zijn dit jaar de Ambassadeurs van de Vrijheid. De drie zangeressen worden op 5 mei per helikopter door het land gevlogen om op de diverse bevrijdingsfestivals op te treden. Dat heeft het Nationaal Comité 4 en 5 mei bekendgemaakt.

De artiesten bereiden zich in aanloop naar Bevrijdingsdag voor op hun rol. Zo gaat Froukje op pad met de Oekraïense artiest Roxolana om erachter te komen hoe het is om je muzikale dromen na te jagen in beperkte vrijheid. Daarnaast gaat Tabitha op zoek naar haar afkomst en verdiept MEAU zich in de rechten van vrouwen.