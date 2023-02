Man die rapper Nipsey Hussle doodschoot veroordeeld tot 60 jaar cel

De man die in 2019 de Amerikaanse rapper Nipsey Hussle doodschoot, is woensdag veroordeeld tot zestig jaar cel. Eric Holder Jr. was eerder al schuldig verklaard aan moord met voorbedachte rade.

De destijds 29-jarige schutter schoot Hussle dood voor zijn winkel in Los Angeles. Twee mannen in zijn gezelschap werden ook geraakt, maar overleefden de schietpartij wel.

Een van deze slachtoffers, vriend Herman 'Cowboy' Douglas, gaf tijdens de zitting een emotionele verklaring. "Hussle was een leider en inspiratie voor deze stad. Hij was een vriend, zoon en vader. De gemeenschap rouwt nog steeds. De fout van één man heeft dit leed veroorzaakt. We wachten nog steeds op de reden waarom de schutter zijn daad uitvoerde."

Holder Jr. hoorde het vonnis zwijgend aan. Hij kreeg 25 jaar cel voor de moord, 25 jaar cel voor illegaal wapenbezit en 10 jaar cel voor het veroorzaken van de schietpartij met dit wapen. De nu 33-jarige schutter kan wel vier jaar voorarrest van de straf aftrekken.

Hussle, ofwel Ermias Davidson Asghedom, werd in de hiphopscene bekend met enkele mixtapes. In 2018 kwam zijn eerste studioalbum uit, Victory Lap. De plaat werd genomineerd voor een Grammy in de categorie beste rapalbum, maar moest het uiteindelijk afleggen tegen Cardi B.