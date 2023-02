Bevrijdingsfestival Utrecht afgelast na financiële problemen, Groningen weer gratis

Het Bevrijdingsfestival in Utrecht kan dit jaar niet doorgaan, meldt directeur Manja Kerstholt woensdag aan het AD . Door de coronacrisis en gestegen kosten was er extra geld nodig, maar dat heeft de organisatie niet bij elkaar gekregen. Het Bevrijdingsfestival in Groningen gaat wel door en is in tegenstelling tot vorig jaar weer gratis.

Het festival in Utrecht kampt de laatste jaren met financiële onzekerheden, staat in een verklaring. Naast de nasleep van de coronacrisis heeft de organisatie te maken met "stijgende inflatie, fors gestegen loonkosten, krapte op de arbeidsmarkt en tekorten aan materialen". "Dat heeft geleid tot een kostenstijging van 30 procent, die de organisatie niet kan en wil doorberekenen met toegangskaarten of door de consumptieprijs te verhogen."

Een extra bijdrage van de provincie Utrecht van 100.000 euro was niet genoeg om het festival te redden. Bij een situatie van slecht weer zou er te weinig financiering zijn. De financiële risico's voor de organisatie zijn daarmee zo groot dat het onverantwoord geacht wordt het festival door te laten gaan.

Bevrijdingsfestivals zijn doorgaans gratis. De organisatie wil de bezoekers niet om geld vragen. "We willen laagdrempelig en vrij toegankelijk zijn. Iedereen moet naar binnen kunnen lopen om te genieten van de muziek", verklaart Kerstholt.

Het Utrechtse Bevrijdingsfestival hoopt dat de editie van 2024 met hulp van partners alsnog kan doorgaan. Jaarlijks bezoeken rond de 40.000 mensen het festival in de Utrechtse wijk Transwijk.

Bevrijdingsfestival Groningen gaat wel door

Het Bevrijdingsfestival in Groningen gaat wél door, werd woensdag bekend. In tegenstelling tot vorig jaar, toen 5 euro entreegeld moest worden betaald, is het festival dit jaar gratis.

Er kwam veel kritiek op de invoering van de ticketprijs en er werden zelfs dreigmails aan de organisatie gestuurd. Daarop besloten de provincie en gemeente dat het festival alleen subsidie zou ontvangen als het festival gratis toegankelijk zou zijn.