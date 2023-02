BTS-lid Jimin komt volgende maand met eerste soloalbum

Delen via E-mail

BTS-lid Jimin brengt volgende maand zijn eerste soloalbum uit. De plaat, getiteld FACE, verschijnt op 24 maart. Dat maakte platenlabel Big Hit Music dinsdag bekend.

De 27-jarige Jimin is na J-Hope, Jin en RM de vierde zanger uit de zevenkoppige groep die een solocarrière start.

De Koreaanse jongensgroep BTS, bekend van hits als Dynamite en Idol, bestaat uit zeven zangers en dansers. De groep werd in 2013 opgericht. BTS geldt als een van de populairste K-popacts. In oktober 2018 trad de groep op in een uitverkocht Ziggo Dome.