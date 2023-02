Mia Nicolai en Dion Cooper over Songfestival-nummer: 'Persoonlijk en hoopvol'

Mia Nicolai en Dion Cooper brengen in hun Songfestival-inzending een "ode aan vallen en opstaan". Het zangduo spreekt van een persoonlijk liedje waarmee ze "Nederland trots willen maken".

De twee zangers zullen vermoedelijk begin maart het liedje laten horen waarmee ze Nederland in Liverpool gaan vertegenwoordigen. In gesprek met het AD vertellen Nicolai en Cooper er voor het eerst iets over.

"Het nummer is een ode aan vallen en opstaan", zegt Cooper. "Het gaat over inzien dat we gewoon mensen zijn die ook maar hun best doen en dat het niet erg is om fouten te maken. Het gaat erom daarna weer op te krabbelen, voor iets beters te kiezen en door te gaan."