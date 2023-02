Samenwerken met Chris Brown: het kan je nog steeds op veel kritiek komen te staan. Veertien jaar nadat de zanger zijn toenmalige vriendin Rihanna mishandelde, hebben veel muziekliefhebbers het hem niet vergeven. Dat merkte ook zangeres Chloe Bailey, die een duet met hem heeft opgenomen. En dat terwijl hij in zijn eentje en met mannelijke artiesten wel hits scoort.

"Deze zullen we niet streamen", schrijft een fan op Twitter onder de aankondiging van de single How Does It Feel van Bailey met Brown. Het is een van de vele kritische reacties, waarin fans zich afvragen waarom Bailey voor Brown heeft gekozen en niet gewoon een andere zanger heeft gevraagd. "Het is 2023 en er zijn nog steeds vrouwen die met Chris Brown willen samenwerken", verzucht een ander.

In 2009 wordt Brown opgepakt nadat hij zijn toenmalige vriendin Rihanna mishandelde. De zanger krijgt een taakstraf en moet een jaar lang verplicht een cursus volgen om zijn woede te leren beheersen. Hoewel Rihanna en Brown enkele jaren na de mishandeling nog een tijdje een relatie hebben, vergeeft het grote publiek de zanger niet zomaar.

Het helpt ook niet mee dat Brown ondanks de cursus geregeld in aanraking blijft komen met justitie. In 2013 is hij meermaals betrokken bij vechtpartijen, onder anderen met collega's Drake en Frank Ocean. En daar blijft het niet bij: meerdere vrouwen beschuldigen hem van verkrachting en mishandeling, maar niet elke aanklacht wordt als geloofwaardig gezien door justitie.

De aanklacht van zijn andere bekende ex, Karrueche Tran, wordt door justitie wel serieus genomen. Brown krijgt in 2017 een straatverbod van vijf jaar opgelegd, waarbij hij niet in de buurt van Tran mag komen. Tran zegt dat de zanger haar heeft mishandeld, bedreigd en gestalkt.

Zijn carrière ligt nooit echt stil

Hoewel Brown dus niet uit de problemen weet te blijven, is zijn carrière nooit helemaal spaak gelopen. De grote top-3-hits die hij voor het nieuws van de mishandeling had, blijven lange tijd uit. Maar hij is geregeld in de hitlijsten te vinden, bijvoorbeeld met hits als Yeah 3x, Beautiful People met Benny Benassi en Turn Up The Music.

Opvallend in zijn discografie is dat mannelijke artiesten nog steeds in de rij staan met hem te werken. Zo nam hij nummers op met Justin Bieber en Usher. En zelfs met Drake (die andere bekende ex van Rihanna), met wie hij eerder nog in een vechtpartij belandde.

Na een aantal jaren van minder hitsucces is Brown nu weer helemaal terug dankzij het nummer Under The Influence. Deze track verschijnt eigenlijk al in 2019, maar wordt dankzij een trend op TikTok in het najaar van 2022 alsnog een hit. De zanger hangt er een hele tour aan op, waarmee hij in maart van dit jaar maar liefst driemaal in de Amsterdamse Ziggo Dome staat.

Boegeroep en steunbetuigingen

Uit zijn huidige tour blijkt dat er nog genoeg vraag is naar Chris Brown. Tegelijkertijd is er flinke weerstand tegen de zanger. Als zangeres Kelly Rowland afgelopen november zijn naam voorleest als winnaar in de categorie beste r&b-zanger bij de American Music Awards, klinkt er boegeroep in de zaal. Rowland neemt het zowel op het podium als na de show voor hem op en zegt dat hij een geweldige artiest is die vergeven zou moeten worden.

Ook Jordin Sparks, met wie Brown in 2008 de hit No Air scoorde, vindt dat we de zanger kansen moeten geven om te groeien en te leren van zijn fouten. De Britse zangeres Rita Ora neemt het al in 2015 voor Brown op als ze het duet Body On Me met hem uitbrengt. Zij krijgt het destijds ook zwaar te verduren. Haar wordt verweten vrouwen te verraden door met Brown samen te werken.

Dat ondervindt Chloe Bailey nu ook aan den lijve. Het lijkt haast dat vrouwelijke artiesten die samenwerken met Brown (terwijl nog veel meer mannen in de afgelopen jaren hetzelfde deden) er harder op worden afgerekend, omdat het een verkeerd voorbeeld zou geven aan andere vrouwen.

Fans van Bailey roepen Beyoncé zelfs op een stokje te steken voor de samenwerking. Bailey, bekend van het duo Chloe x Halle samen met haar zusje, staat namelijk onder contract bij het label Parkwood Entertainment van de Amerikaanse superster. Of Beyoncé zelf van het Chris Brown-duet heeft geweten is gissen, maar dat er door het label groen licht is gegeven, is wel duidelijk.

