Niall Horan komt op 9 juni met nieuw album

Niall Horan komt met een nieuw album. Dat kondigt de Ierse zanger woensdag zelf aan op Instagram. De plaat verschijnt op 9 juni en heet The Show.

Tussen 2010 en 2016 was de Ierse zanger onderdeel van One Direction. Als soloartiest maakte hij later naam met nummers als This Town, Too Much to Ask en Nice to Meet Ya. Zijn recentste top 40-hit komt uit 2021. Dat was Our Song, een samenwerking met Anne-Marie.