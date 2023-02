Laura Pausini geeft binnen 24 uur drie shows in Europa en de VS voor jubileum

Laura Pausini heeft besloten haar dertigjarig jubileum als zangeres op opvallende wijze te vieren. De 48-jarige Italiaanse doet namelijk binnen 24 uur een tour langs drie steden: New York, Madrid en Milaan.

"Dit is een tour die, laten we zeggen, begint en eindigt op dezelfde dag", schrijft Pausini op Instagram. "Ik heb me maandenlang op deze estafette voorbereid." In elke stad zal de zangeres tien nummers ten gehore brengen. Toegang voor het publiek is gratis.

Het eerste optreden dat Pausini geeft, is in het Apollo Theater in New York. Dat gebeurt om 18.00 uur lokale tijd. Daar zingt ze een uur, waarna ze in het vliegtuig naar Madrid stapt om een volgende show te geven om 15.00 uur lokale tijd. De laatste van de drie shows geeft ze in haar thuisland, in Milaan. Pausini staat dan in het Teatro Carcano om 23.00 uur.