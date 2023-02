Popgroep S Club 7 gaat ter ere van 25-jarig jubileum weer optreden

De Britse popgroep S Club 7 komt weer even bij elkaar. Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan geven Tina Barrett, Jon Lee, Paul Cattermole, Hannah Spearritt, Bradley McIntosh, Rachel Stevens en Jo O'Meara elf concerten in het Verenigd Koninkrijk. Dit maakten ze maandag bekend in het BBC-programma The One Show.

S Club 7 brak eind jaren negentig in eigen land door met de hit Bring It All Back. In 2000 bereikte het nummer ook Nederland en kwam het tot de derde plaats in de Single Top 100. Daarna scoorde de groep ook hits met S Club Party en Two In a Million.

In Nederland werd het vervolgens stil rond S Club 7, maar in het VK bereikten de zeven nog tot 2003 diverse keren de hitparade. Ook kreeg de groep een eigen televisieserie, genaamd Miami 7.

De groep viel uiteen, maar in 2015 volgde een reünie. Die bleef toen beperkt tot een concertserie van twaalf shows.

