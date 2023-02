Dotans Home te horen in Netflix-film: 'Dit nummer is niet meer van mijzelf'

Dotans carrière raakte in een stroomversnelling door het lied Home en nu, negen jaar later, is het nummer weer aan een opmars bezig. Dat komt doordat Home te horen is in de ontknoping van de Australische Netflix-film True Spirit. Dankzij de film heeft zijn muziek een nieuw publiek in andere landen bereikt, vertelt Dotan aan NU.nl.

Let op: dit artikel kan spoilers van de film True Spirit bevatten.

Een tienermeisje dat na een barre tocht met haar haren in de wind de haven van Sydney binnenzeilt terwijl Dotan zingt: "The sound of the wind is whispering in your ear... we're coming home now" ("Het geluid van de wind fluistert in je oor... we komen nu thuis"). Het lijkt alsof Home precies met deze scène in gedachte is geschreven. Maar het nummer heeft al een heel leven gehad voor het in de film werd gebruikt.

"Toen ik de aanvraag vorig jaar binnenkreeg met een beschrijving van de scène, dacht ik eerst dat het over Laura Dekker ging", verwijst Dotan naar de Nederlandse zeiler die in 2012 als jongste persoon ooit om de wereld zeilde. True Spirit, dat al ruim een week tot de meest bekeken films op Netflix behoort, gaat over de zestienjarige zeiler Jessica Watson, die in 210 dagen alleen de wereld rondging. Watson was twee jaar eerder dan Dekker, maar voldeed niet aan alle eisen om de titel van jongste persoon ook op haar naam te schrijven.

Het is de eerste keer dat een nummer van de zanger wordt gebruikt voor een film. Hiervoor was zijn muziek alleen in televisieseries te horen. In de aanvraag voor het gebruik van een nummer wordt nog niet duidelijk hoe prominent de muziek in de scène is of hoelang het te horen is. Daar kwam de 36-jarige artiest zelf ook pas achter toen hij met vrienden in Los Angeles een filmavondje organiseerde op de dag dat True Spirit uitkwam.

"Toen de scène begon dacht ik na dertig seconden: te gek, dit gaat goed. Maar bijna het hele liedje zit in de scène en het is ook nog eens de climax van de film. Heel leuk om dat te zien."

'Mensen denken dat het een nieuwe single is'

Zodra de film uit was, stroomden de reacties bij Dotan binnen. "Uit alle hoeken van de wereld kwamen er berichtjes en ik zie veel TikToks met het nummer voorbijkomen. Veel mensen denken ook dat het een nieuw liedje is. Het brengt me weer terug naar negen jaar geleden, toen Home uitkwam."

Dotans muziek is in het verleden dus weleens minder prominent in series gebruikt, met bijvoorbeeld meer dialoog erdoorheen. Zo'n scène levert dan ook een stuk minder interesse in zijn muziek op dan nu het geval is dankzij True Spirit.

Op Shazam, een app waarmee je kunt ontdekken van welke artiest de muziek is die je hoort, stond Home bij de honderd meest gezochte nummers wereldwijd. Ook op Spotify zit het nummer weer flink in de lift.

Voor Dotan is de ervaring met True Spirit net zo bijzonder als de eerste keer dat zijn muziek werd gebruikt in Grey's Anatomy. "Dat was altijd al een grote droom van me. Ik heb zelf ook zoveel muziek ontdekt dankzij die serie. Ik heb het geluk dat sinds ik mijn album 7 Layers uitbracht mensen uit de televisie- en filmindustrie mijn muziek wel weten te vinden."

'Op zoek zijn naar een thuis is iets universeels'

Dotan vindt het mooi om te zien dat zijn nummer steeds een nieuw leven wordt ingeblazen. "Home is voor mijn gevoel niet meer alleen van mijzelf. Het is voor veel mensen ook echt iets gaan betekenen en dat is het mooiste compliment dat je kunt krijgen als je een liedje schrijft. Het gevoel van op zoek zijn naar een plek waar je thuishoort, dat is iets heel universeels."

"Home heeft mijn leven bijna tien jaar geleden echt veranderd en is al aan best wat dingen gekoppeld geweest. Sowieso in mijn eigen carrière natuurlijk, bij het eerste keer spelen van Pinkpop of het afsluiten van mijn eigen show in de Ziggo Dome. Maar het nummer werd ook gebruikt bij de terugkomst van de slachtoffers van MH17. Dan krijgt het ineens een heel andere lading."

Dat het nummer nu nieuwe landen en een nieuw publiek bereikt, geeft de zanger energie. "Ik werk nu aan een nieuwe plaat in de studio en dan komt het voor dat je dagen van twintig uur maakt. Soms denk je dan: waar doe ik dit eigenlijk allemaal voor? Als dan zoiets gebeurt met je muziek, weet je dat weer."