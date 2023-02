Boef en Lil Kleine breken Spotify-record met nieuwe single Herinnering

Delen via E-mail

Boef en Lil Kleine hebben met hun nieuwe single Herinnering het record gebroken van meest gestreamde track in Nederland op de eerste dag na release. De single werd vrijdag ruim 846.000 keer beluisterd.

Het record stond al op naam van Boef. In juli 2020 behaalde zijn single Tout Est Bon 679.000 streams op één dag.

Het ultieme dagrecord in Nederland staat op naam van Duncan Laurence. Op de dag na zijn overwinning op het Eurovisie Songfestival in 2019 werd zijn hit Arcade in Nederland liefst 1,24 miljoen keer beluisterd op Spotify.