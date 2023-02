Krezip-drummer gaat optreden met U2: fans maken het hem nu al niet makkelijk

Van Krezip naar U2. Drummer Bram van den Berg gaat optreden met de Ierse band van Bono, nadat hij jarenlang op het podium heeft gestaan met Jacqueline Govaert. Hij vervangt een van de oprichters van U2 en daar wrijft het bij de fans.

"Het zijn big shoes to fill", schrijft Van den Berg bij de aankondiging dat hij Larry Mullen jr. tijdelijk vervangt bij U2. Mullen jr., een van de oprichters van U2, wordt geopereerd aan zijn rug en moet daar zo lang van herstellen dat hij in het najaar niet met zijn band kan optreden in Las Vegas.

Hoe zanger Bono en zijn bandgenoten vervolgens bij Van den Berg uitkwamen, is niet helemaal duidelijk. En dat wordt het voorlopig ook niet, want Van den Berg geeft geen interviews. Zeker is dat de Nederlandse muzikant nummers als Beautiful Day en One live zal mogen spelen in een nieuw theater in Las Vegas.

Het zal niet eenvoudig zijn om de diehardfans van U2 te overtuigen, blijkt al meteen. Als de band in een reclame rondom de Super Bowl de concertreeks in Las Vegas aankondigt, zijn fans vooral verontwaardigd over het ontbreken van Mullen Jr.

"Ga alsjeblieft niet het podium op zonder de oprichter van de band", reageert een fan. "U2 is niet een tafel met drie poten waarvan je de vierde vervangt. Ik sla deze tour over", schrijft een ander. Vergelijkbare reacties krijgen de meeste bijval in de reacties onder de post.

'Bram is een kracht op zich'

De leden van U2 hebben wel alle vertrouwen in de concertreeks. Ze hebben sinds eind 2019 niet samen op het podium gestaan en wilden niet langer wachten op het weerzien met hun publiek. "We zullen alles op alles moeten zetten om dit te doen zonder onze vaste bandmaat achter het drumstel, maar Larry heeft Bram van den Berg samen met ons welkom geheten", schrijft U2 in een persbericht. "Bram is een kracht op zich."

De veertigjarige Van Den Berg is nu niet beschikbaar voor interviews, blijkt als NU.nl ernaar vraagt. Hij laat voorlopig ook niks los over hoe hij achter het drumstel van U2 terecht is gekomen.

De overige Krezip-leden houden het bij een reactie op Instagram. Ze laten weten erg trots op Van den Berg te zijn. "Ook schrijven we dit met een kleine knoop in de maag, want hij gaat zijn drumwerk voor U2 niet met Krezip kunnen combineren. We gaan hem de komende tijd dan ook verschrikkelijk missen", vertellen de overige bandleden.

Krezip maakte in 2019 een comeback, onder anderen in de Ziggo Dome. Foto: BrunoPress

Van den Berg bracht Krezip zelf weer bij elkaar

Krezip moet het voor het eerst sinds 2005 zonder hun vaste drummer doen. Van den Berg rondde in 2004 de Rockacademie in Tilburg af en verving Thijs Romeijn niet lang daarna bij Krezip. Met hem op de drums scoorden ze hits als Plug It In & Turn Me On, All My Life en Sweet Goodbyes, voordat ze in 2009 uit elkaar gingen. In de tussentijd drumde hij bij onder meer VanVelzen en de bands Drive Like Maria en Guild of Stags.

Tien jaar later stuurde Van den Berg zelf aan op een reünie van Krezip. In 2019 stond de band op Pinkpop en traden ze op in de Ziggo Dome. Sindsdien verscheen ook weer geregeld nieuwe muziek.

Op 7 april verschijnt de nieuwe plaat Any Day Now. Bij de tour om deze plaat aan de man te brengen, moet Krezip het dus zonder Van den Berg doen. De Tilburgse band heeft een andere Bram gevonden om de drumpartijen op zich te nemen: Bram Hakkens.