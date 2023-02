DI-RECT en Ludovico Einaudi treden op in tuin Paleis Soestdijk

De Nederlandse band DI-RECT en de Italiaanse componist Ludovico Einaudi en treden in juli op in de tuin van Paleis Soestdijk. De kaartverkoop voor deze Royal Park Live-optredens gaat donderdag van start.

Einaudi is met name bekend van zijn muziek voor de Franse film Intouchables. Afgelopen november trad hij nog op in Het Concertgebouw in Amsterdam, waar hij drie uitverkochte concerten gaf. De Italiaan treedt op vrijdag 7 juli als eerste op in de paleistuin.