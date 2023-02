Krezip-drummer Bram van den Berg speelt tijdelijk bij U2

Krezip-drummer Bram van den Berg zal komend najaar bij U2 achter het drumstel plaatsnemen. De Nederlandse muzikant staat de Ierse groep bij tijdens een reeks concerten in Las Vegas.

U2 kondigde de shows in de Amerikaanse gokstad aan en maakte daarnaast bekend dat Van den Berg invalt voor drummer Larry Mullen jr. Die liet eerder weten dat hij een operatie moest ondergaan en daardoor tijdelijk uit de running zou zijn. Het is niet duidelijk waaraan hij is geopereerd.

Omdat Van der Berg het druk zal hebben met de optredens van U2 zal hij tijdelijk niet met Krezip optreden. De Tilburgse band schrijft op Instagram de drummer "verschrikkelijk" te gaan missen. Maar de andere bandleden zijn ook trots op hem. "Dat een legendarische band als U2 - bovendien een van Brams favoriete bands - nu op zijn pad is gekomen, is niet te bevatten! En ook weer wel, want wij weten natuurlijk allang hoe goed hij is!"