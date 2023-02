Jeangu Macrooy speelt hoofdrol in Nederlandse versie van Jesus Christ Superstar

Zanger Jeangu Macrooy gaat de rol van Jezus vertolken in een nieuwe Nederlandse versie van de hitmusical Jesus Christ Superstar. Dat heeft producent Albert Verlinde maandag bekendgemaakt.

De musical, die in 1972 voor het eerst is opgevoerd, gaat over de laatste dagen van Jezus. De muziek is geschreven door Andrew Lloyd Webber. De teksten zijn van de hand van Tim Rice.