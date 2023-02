Zuid-Afrikaanse rapper AKA (35) doodgeschoten

De Zuid-Afrikaanse rapper Kiernan Forbes (35), bekend onder zijn artiestennaam AKA, is vrijdagavond doodgeschoten in de kustplaats Durban. Zijn goede vriend, chef en entrepreneur Tebello Motsoane, overleefde de schietpartij ook niet, schrijft de BBC

Forbes begon zijn carrière als lid van de rapgroep Entity. Daarna had hij een succesvolle carrière als soloartiest. Hij won verschillende prijzen in Zuid-Afrika, werd meerdere keren genomineerd voor een Black Entertainment Television Award in de Verenigde Staten en won een MTV Music Award in Europa.