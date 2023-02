Componist en schrijver van I Say a Little Prayer Burt Bacharach (94) overleden

De Amerikaanse componist en pianist Burt Bacharach is woensdag in zijn woning in Los Angeles op 94-jarige leeftijd overleden, meldt The Washington Post donderdag. Bacharach is bekend van nummers als Walk on By, This Guy's in Love with You en I Say a Little Prayer.

Bacharach was een van de belangrijkste popcomponisten uit de twintigste eeuw. Hij componeerde tussen 1950 en 1980 honderden popliedjes, die hij vaak samen met songwriter Hal David schreef.

In 1969 kwam de door hem geschreven hit Raindrops Keep Fallin' on My Head uit. (They Long to Be) Close to You (1970) en That's What Friends Are For (1986) volgden. Zijn liedjes werden regelmatig de soundtrack van een grote film.

In 1965 bracht Bacharach zijn eerste soloalbum Hit Maker!: Burt Bacharach Plays the Burt Bacharach Hits uit. Zijn recentste plaat Blue Umbrella kwam uit in 2020. In 2019 trad de Amerikaan nog in Nederland op tijdens North Sea Jazz in Rotterdam.

De componist kreeg voor zijn werk in totaal zes Grammy's en drie Oscars. Zijn nummers zijn door meer dan 1000 artiesten opgenomen, waaronder zangeres Trijntje Oosterhuis en de Amerikaanse zangeres Dionne Warwick, voor wie Bacharach ook specifiek liedjes schreef. Bovendien maakte hij nummers voor artiesten als The Carpenters.

Franse componist Milhaud had grote invloed op Bacharach

Bacharach werd op 12 mei 1928 in de Amerikaanse stad Kansas City geboren. Zijn moeder, Irma Freeman, schreef ook liedjes. Zij zorgde ervoor dat Bacharach al op jonge leeftijd pianolessen nam. Als tiener raakte Bacharach vervolgens geïnteresseerd in jazzmuziek. Hij studeerde muziek aan verschillende scholen, waaronder de Music Academy of the West in Californië. Hij richtte zich daarbij vooral in jazz harmony, een muziekstijl die lijkt op popmuziek.

Bacharach kreeg in zijn jeugd les van mensen zoals Helmut Blume, Darius Milhaud, Henry Cowell en Bohuslav Martinů. Volgens Bacharach heeft de Franse componist Milhaud de grootste invloed op zijn werk gehad. Onder zijn begeleiding schreef Bacharach zijn Sonatina for Violin, Oboe and Piano.

De liedjesschrijver trouwde vier keer. In zijn tweede huwelijk werd dochter Nikki geboren. In zijn derde huwelijk adopteerde Bacharach zijn zoon, Cristopher. Met zijn vierde vrouw kreeg Bacharach twee kinderen, zoon Oliver en dochter Raleigh.