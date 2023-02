Rihanna treedt op bij Super Bowl, komt er dan ook eindelijk een nieuw album?

Waar blijft Rihanna's volgende album? Het is dé vraag die al jaren wordt gesteld als de zangeres weer een kleding- of make-uplijn lanceert. Zondag verzorgt ze de halftime show bij de Super Bowl. Betekent dit dat er eindelijk een nieuw album komt?

Zeven jaar geleden bracht Rihanna voor het laatst een album uit en fans herinneren haar daar maar wat graag aan. De zangeres weet ook dat haar bewonderaars al jaren verlangen naar nieuwe muziek. Ze steekt dan ook geregeld de draak met hun ongeduld op sociale media.

Zo grapt ze met memes, foto's voorzien van een korte, grappig bedoelde tekst, over waarom het zo lang duurt. Enkele jaren geleden vertelde ze al eens dat het nieuwe album, dat fans R9 zijn gaan noemen, vooral uit reggae en dancehall bestaat. Maar daarna werd het weer stil. En dat bleef het. Vreemd is het dus niet dat fans haar blijven bestoken met vragen over de plaat.

Direct na de aankondiging dat Rihanna de Super Bowl Halftime Show zal verzorgen, laaiden de geruchten over nieuwe muziek op. Maar de zangeres sprak die geruchten al snel tegen. "De Super Bowl is één ding. Nieuwe muziek is iets anders. Horen jullie dat, fans?", zei de zangeres afgelopen november in een interview met AP.

ANTI uit 2016 is het laatste album van de zangeres. Sindsdien zijn nog twaalf singles verschenen, waarvan Lift Me Up voor de Black Panther: Wakanda Forever-soundtrack de laatste is. Verder lijkt de artieste zich meer te richten op haar kledingmerk Fenty.

Nieuwe geruchten nu Rihanna Super Bowl doet

En dat terwijl de fans aan een heel ander patroon gewend waren geraakt. Tussen 2005 en 2012 bracht ze bijna elk jaar een album uit. In die periode was vaker wel dan niet een single van de zangeres in de hitlijsten te vinden.

Rihanna heeft dus al gezegd dat een album niet per se samengaat met het Super Bowl-optreden, maar de laatste dagen doen toch weer geruchten de ronde. Zo suggereren fans dat Rihanna haar nieuwe album direct na het Super Bowl-optreden als verrassing gaat uitbrengen op Apple Music. Een reclame voor de Super Bowl waarin stemmen Rihanna om nieuwe muziek vragen, zorgt voor meer speculatie.

Artiesten teren op grootste hits bij Super Bowl

Een optreden bij de Super Bowl staat zeker niet gelijk aan het uitbrengen van nieuwe muziek. De artiesten die het kwartier durende optreden in de afgelopen jaren verzorgden, maakten er meestal een medley van hun grootste hits van.

Zo teerden Jennifer Lopez en Shakira in 2020 op hun grote voorraad hits uit het verleden. Lady Gaga deed in 2017 hetzelfde, aangevuld met een enkel nummer van haar een paar maanden eerder verschenen album Joanne. Ook Beyoncé, Katy Perry, Justin Timberlake of The Weeknd, die in de afgelopen jaren het optreden verzorgden, brachten geen nieuwe muziek uit rondom het evenement. Hooguit promootten ze een album dat enkele maanden voor de Super Bowl was verschenen.