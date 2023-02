S10, Maan en Goldband grote kanshebbers bij uitreiking Edisons

S10 heeft dit jaar de meeste Edison-nominaties in de wacht gesleept. De zangeres maakt vier keer kans, onder meer in de belangrijkste categorieën Album en Song. Maan en Goldband volgen met ieder drie nominaties, meldt de organisatie donderdag.

Voor de categorie Album is Ik Besta Voor Altijd Zolang Jij Aan Me Denkt van S10 geselecteerd. Ook FLEMMING maakt kans, met zijn gelijknamige album FLEMMING. De derde genomineerde is sor, met de ep's Bae Doven No. 1, Bae Doven No. 2 en Bae Doven No. 3.