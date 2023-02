Fall Out Boy komt in oktober naar Amsterdam

De Amerikaanse band Fall Out Boy komt in oktober naar Amsterdam. Concertorganisator MOJO maakt bekend dat de rockers op dinsdag 24 oktober een concert geven in AFAS Live in Amsterdam. De show maakt deel uit van de So Much For Dust-tour.

De naam van de tour houdt verband met het aankomende achtste studioalbum van Fall Out Boy. Die plaat gaat So Much (For) Stardust heten.

De band experimenteerde de afgelopen jaren met elektropop, maar op de eerste singles van het album (Love From The Other Side en Heartbreak Feels So Good) is vooral veel gitaarwerk te horen.

In de zomer van 2022 toerde Fall Out Boy nog met Green Day en Weezer door Europa. Zij traden toen ook op in Stadspark Groningen.

De band, bekend van hits als Sugar, We're Going Down en This Ain't a Scene, It's an Arms Race, werd opgericht in 2001. Naast zanger en gitarist Patrick Stump bestaat de band uit bassist Pete Wentz, gitarist Joe Trohman en drummer Andy Hurley. Trohman gaf vorige maand nog aan zijn carrière tijdelijk op pauze te zetten om aan zijn mentale gezondheid te werken.