Snelle geeft concert in stadion Adelaarshorst: 'Het is een sprong in het diepe'

Snelle gaat zijn grootste concert tot nu toe geven op een locatie waar dat nog nooit eerder is gedaan. Hij staat op 17 juni in De Adelaarshorst in Deventer, het stadion van voetbalclub Go Ahead Eagles. De zanger vertelt aan NU.nl dat het een behoorlijke uitdaging is.

"Het is echt een sprong in het diepe", zegt de zanger en rapper, bekend van hits als Blijven Slapen, Smoorverliefd en Reünie. Een concert voor 15.000 man is geen kleine onderneming en zeker niet in een stadion waar dat nog nooit eerder is gedaan. "Dat is precies de uitdaging die het zo leuk maakt. Ik word hier heel enthousiast van, als artiest en als ondernemer."

Op de kwaliteit van het geluid in voetbalstadions is wel eens kritiek. Hoe gaat Snelle (die eigenlijk Lars Bos heet) ervoor zorgen dat dit geen valkuil wordt bij zijn Thuis-concert? "We werken met een team dat heel wat festivals heeft gedaan in de regio. Die hebben zoveel verstand van zaken. Ik zie ze in het stadion rondhuppelen en dan lopen ze weer ergens tegenaan dat geregeld moet worden. Twee dagen later is er dan een oplossing. Uiteindelijk is het natuurlijk ook gewoon goede speakers ophangen en pompen."

Idee ontstond na uit de hand gelopen huisfeestje

Snelle heeft het zich niet makkelijk gemaakt. Hij had ook voor de Ziggo Dome of Rotterdam Ahoy kunnen kiezen, waar aan de lopende band concerten worden gegeven. "De Adelaarshorst voelt beter. Ik kom uit die regio en er is geen plek zo iconisch. Ik vind het vet om dingen thuis te doen. Mijn vader heeft gevoetbald bij Go Ahead Eagles dus het is voor mij sowieso een bijzondere plek."

Het idee voor het concert in De Adelaarshorst ontstond tijdens een huisfeestje met vrienden waar hij voor overlast zorgde. "Het werd iets te gezellig en dus kwam de buurman klagen. Dat was Bas Kuipers, de aanvoerder van Go Ahead Eagles. We zijn toen bevriend geraakt en ik ging weer wat vaker naar wedstrijden toe. De clubliefde is helemaal terug. Met Bas had ik het er voor het eerst over hoe vet het zou zijn om een concert te doen in De Adelaarshorst."

Snelle wil in de maanden voor het concert nog nieuwe muziek uitbrengen. "Er liggen nog wat singles op de plank." Over de gastartiesten kan hij weinig zeggen. "We zijn druk aan het stoeien met de agenda's, maar ik wil zoveel mogelijk muzikale vrienden uitnodigen."