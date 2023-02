Murda stelt aftrap van zijn Europese tournee uit wegens aardbevingen in Turkije

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De Nederlands-Turkse rapper Murda heeft de eerste show van zijn Europese tournee afgezegd vanwege de zware aardbevingen in Turkije. Het uitverkochte concert, dat hij zaterdag in het Amsterdamse Paradiso zou geven, wordt verplaatst.

Wanneer het concert alsnog zal plaatsvinden, is nog onduidelijk. De artiest is nu een inzamelingsactie op GoFundMe gestart.

De rapper heeft zelf 10.000 euro op de rekening van de inzamelingsactie gestort. "Het geld zal gebruikt worden om levensmiddelen en eten aan te schaffen voor de mensen in nood", laat de manager van Murda aan persbureau ANP weten.

De aardbeving in de buurt van de stad Gaziantep had een kracht van 7.8. Daarna volgden nog hevige naschokken. Het dodental is inmiddels opgelopen tot meer dan vijfduizend.