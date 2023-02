Linkin Park brengt muziek met stem van overleden Chester Bennington uit

De opname van het nummer dateert uit de periode voor Meteora, het tweede album van de band dat in 2003 is verschenen.

Op het SoundCloud-account van Linkin Park, bekend van nummers als In the End en Numb, is alvast een fragment van 29 seconden van Lost te beluisteren. Datzelfde fragment is ook te horen in de korte videos die de band in zijn aankondiging op Instagram en Twitter plaatste.