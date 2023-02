Beyoncé meest bekroonde artiest ooit bij Grammy's, Harry Styles wint beste album

Beyoncé is de meest bekroonde artiest uit de geschiedenis van de Grammy Awards. De zangeres mocht zondagavond vier van de belangrijkste Amerikaanse muziekprijzen ophalen bij de 65e uitreiking. Daarmee komt haar totaal op 32 gewonnen Grammy's.

Beyoncé viel dit jaar niet in de belangrijkste categorieën in de prijzen. Wel won ze de awards voor beste dance/electronic album voor haar vorig jaar verschenen plaat Renaissance. Het nummer Break My Soul won de prijs voor beste dance/electronic opname.

Met de hitsingle Cuff It won ze de Grammy voor beste r&b-lied en Plastic Off The Sofa won in de categorie best traditional r&b performance.

Beyoncé neemt het record van meeste Grammy's over van de Hongaarse dirigent Georg Solti. Ze reageerde geëmotioneerd op de mijlpaal. "Ik probeer deze avond maar over me heen te laten komen", zei ze tegen het luid juichende publiek.

De zangeres kon zich samen met haar man JAY-Z al de artiest met de meeste nominaties noemen. De twee werden ieder 88 keer genomineerd. De rapper won er tot dusver in totaal 24.

Harry Styles en Lizzo pakken grote prijzen

In een van de belangrijkste categorieën, album van het jaar, moest Beyoncé Harry Styles voor laten gaan. De zanger pakte deze prijs met zijn in 2022 verschenen plaat Harry's House. Onder anderen Adele, ABBA en Coldplay waren ook in deze categorie genomineerd.

"Man, ik ben zo geïnspireerd door alle andere artiesten in deze categorie", reageerde Styles. "Ik denk dat het daarom belangrijk is om te benadrukken dat er in de muziek niet zoiets is als 'de beste'. Ik denk dat niemand in de studio beslissingen maakt met het idee zoiets te winnen."

Lizzo pakte met haar nummer About Damn Time de Grammy voor beste opname. De prijs voor beste lied ging naar Just Like That van Bonnie Raitt. Adele viel in de prijzen in de categorie beste pop solo performance met haar nummer Easy On Me.

Het Metropole Orkest heeft zondag geen Grammy Award gewonnen. Het Nederlandse orkest, dat was genomineerd in de categorie best global music album, zag de prijs naar de Japanse muzikant Masa Takumi gaan.

