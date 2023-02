Documentaire over Donna Summer in première op filmfestival Berlijn

Er komt een nieuwe documentaire over discozangeres Donna Summer. Love To Love You gaat volgende maand in première op het filmfestival van Berlijn. In mei is de documentaire te zien op HBO.

Oscar- en Emmy-winnaar Roger Ross Williams is de regisseur van de productie. De filmmaker kreeg hulp van Brooklyn Sudano, de dochter van Summer.

In Love To Love You wordt een beeld geschetst van de zangeres, die in 2012 op 63-jarige leeftijd overleed. De documentaire bevat herinneringen van naaste familie, vrienden en collega's van de zangeres. Ook zijn er veel archiefbeelden te zien van optredens, privéopnames en interviews waarmee het portret van de 'Queen of Disco' compleet wordt gemaakt.

Donna Summer heette officieel LaDonna Adrian Gaines en werd in Boston geboren. Haar muzikale carrière kreeg in de jaren zeventig in Duitsland een boost toen ze haar eerste singles uitbracht. Die deden het vooral goed in ons land.

In 1974 en 1975 haalde ze topvijfnoteringen met Lady Of The Night en The Hostage. Ook Love To Love You haalde in Europa de hitparades. Een jaar later werd ook Could It Be Magic een hit.